Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım tiyatrosu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'nde bulunan Aktur sitesinde bulunan 142 metrekarelik villasını 310 metrekareye çıkaran Özdil, 13 Mayıs'a kadar verilen "yıkım" süresinde yıkımı gerçekleştirmedi. Bu nedenle 10 kişilik belediye ekibi sabah saatlerinden itibaren yıkım yapmaya başladı.

Ortaya çıkan 7.8 milyonluk 'Pay Hattı'ndan vazgeçmemek için büyük bir çaba gösteren Özdil, Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, prosedür gereği yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu gelişme sonrasında ekipler söz konusu bölgedeki yıkım işlemine ara verdi.

Yıkım kararı kesinleşen villayla ilgili önümüzdeki günlerde bir üst mahkemenin yeni bir karar verebileceği belirtilirken, yıkımın bu kararın ardından devam edeceği belirtildi.





"PAY HATTI" DİYE YAZMIŞTI

28 Eylül 2019'daki "Pay hattı" başlıklı yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" diyerek dürüstlük edebiyatı yapan Özdil'in kendisinin de önce ofis ruhsatı olan ardından villaya çevirdiği konutla ilgili İmar Barışı'na başvurduğu ortaya çıktı. İmar barışından sonra da kaçak eklenti yaptığı tespit edilen Özdil'in 142 metrekarelik villasını 310 metrekareye çıkararak elde ettiği yaklaşık 7.8 milyonluk ranta dün dur denildi.



3 VİLLAYA DAHA MÜHÜR

Bu arada Özdil, ailesine komşu olan 3 villanın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inceleme altına alındığı ortaya çıktı. Sitede bulunan 3 villadan 2'sinin tapu kayıtlarının incelenmesi sonrasında 3 villa da kaçak yapı tespit edildi ve bu 3 villanın "Yapı Kayıt Belgesi" Muğla Çevre Müdürlüğü tarafından iptal edildi.



İTİNAYLA DİZDİLER

CHP'li Bodrum Belediyesi yetkililerinin yıkım esnasında kiremitleri bile son derece hassas çalışmaları, herhangi bir iş makinası kullanmamaları "Bu yıkım bir tiyatro" eleştirileri yapılmasına neden oldu. Belediye yetkilileri, yıkım esnasında iş makinelerinin neden kullanılmadığı yönünde gelen eleştirilere ise "Yıkımda, kepçe ve iş makineleri villanın bulunduğu bölgeye geçmekte güçlük yaşadılar. O nedenle iş makineleri kullanılmadı" bilgisini paylaştılar.

Sabah