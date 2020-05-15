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İBB'den tepki çeken uygulamaya devam kararı! Vatandaşlar isyan etmişti

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma süresince raylı sistemlerde kısıtlı ulaşıma gitti. Alınan karar doğrultusunda raylı sistem seferleri hafta sonu sabah saat 07.00-10.00 ile akşam 17.00-20.00 arasında hizmet verecek.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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İBB'DEN TEPKİ ÇEKEN UYGULAMAYA DEVAM KARARI!

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri sabah 07.00-10.00 ve akşam 17.00-20.00 saatleri arasında, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri 07.00-20.00 saatleri arasında işletme yapılacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hatları ve daha önce açıklandığı üzere T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. İşletme süresince daha önce almış olduğumuz kararlara uygun olarak yüzde 25 doluluğun üzerine çıkılmayacak şekilde planlama yapılmış olup, yolcularımızın İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçlarımızdaki sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir."

Öte yandan 'nin kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vermesi vatandaşları mağdur etmiş ve tepki çekmişti.

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