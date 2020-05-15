15 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Soylu Twitter'dan paylaştı: Bugün iki terörist daha gitti! Devamı gelecek

Son dakika haberine göre Twitter hesabından iç güvenlik operasyonlarına değinen , "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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BAKAN SOYLU TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: DEVAMI GELECEK

, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."

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