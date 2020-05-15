Son dakika: Bakan Soylu Twitter'dan paylaştı: Bugün iki terörist daha gitti! Devamı gelecek
Son dakika haberine göre Twitter hesabından iç güvenlik operasyonlarına değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." mesajını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."
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