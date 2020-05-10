Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel video

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.

İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/TAyppqWwaD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2020