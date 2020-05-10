Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel video
Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Anneler Günü'ne özel video paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.
İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/TAyppqWwaD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 10, 2020
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