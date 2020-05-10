10 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel video

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel video

Başkan Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'ne özel video paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin 'nü tebrik ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan Anneler Günü'ne özel video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA