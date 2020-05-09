Son dakika: Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusan Can Ataklı hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haberine göre Gazeteci Can Ataklı hakkında EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
Gazeteci Can Ataklı hakkında 23 Mart tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, müştekilerin ve ihbarcıların savcılığa sundukları şikayet dilekçelerinde şüpheli Can Ataklı'nın, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" sözlerini sarf ettiği ve bu sebep ile şikayetçi olduklarını beyan ettikleri kaydedildi.
İFADESİNDE KENDİSİ HAKKINDA ORGANİZE ŞEKİLDE ŞİKAYETLERDE BULUNULDUĞUNU SÖYLEDİ
İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın ifadesinde bu sözlerin, sürekli olarak konuşmalarında tekrarladığı hususlardan olduğunu, organize bir şekilde kendisi hakkında şikayetlerde bulunulduğunu, EBA TV yayını hakkındaki beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını, böyle bir kastı da olmadığını söylediği belirtildi.
SÖZLERİNİN GİYİM TARZINDAN DOLAYI AŞAĞILAYICI OLDUĞU KAYDEDİLDİ
Şüpheli Can Ataklı'nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.
İddianamede şüpheli Can Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Şüpheli Can Ataklı, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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