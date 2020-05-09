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ASELSAN "Mini tank" için seri üretime başlıyor

ile Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı arasında orta sınıf silahlı insansız kara aracı üretilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Başkanı , "Silahlı insansız kara araçları teslim edilecek." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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İMZALAR ATILDI! ÜRETİM BAŞLIYOR

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız kara araçlarına "mini tank" olarak da nitelendirilen yenileri eklenecek.

İnsansız sistemlerin savunma ve güvenlik alanındaki kullanımı giderek artıyor. Özellikle asimetrik savaş koşullarında, keşif-gözetleme-istihbarat, savunma, lojistik destek ve benzeri faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde, personel kaybı vermeden yürütmek üzere kara, deniz veya havada çalışabilen ve kendi kendine karar verebilen insansız sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

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