ASELSAN "Mini tank" için seri üretime başlıyor
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında orta sınıf silahlı insansız kara aracı üretilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Silahlı insansız kara araçları Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek." dedi.
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan insansız kara araçlarına "mini tank" olarak da nitelendirilen yenileri eklenecek.
İnsansız sistemlerin savunma ve güvenlik alanındaki kullanımı giderek artıyor. Özellikle asimetrik savaş koşullarında, keşif-gözetleme-istihbarat, savunma, lojistik destek ve benzeri faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde, personel kaybı vermeden yürütmek üzere kara, deniz veya havada çalışabilen ve kendi kendine karar verebilen insansız sistemlere ihtiyaç duyuluyor.
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