25 Nisan 2020, Cumartesi
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Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna yazdı! Can Ataklı neden önce isyan etti, sonra özür diledi

Tele-1 Televizyonu'na 'Neden' isimli programı sunan , 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'na canlı yayında önce isyan etti sonra da üzüldüğü gerekçesiyle yine canlı yayında kendisinden özür diledi. yazarı ’da bu konuda yaşananları köşesine taşıdı. Salih Tuna yazısında, “Oturan adam biraz da konuyu değiştirmek için ‘Hastanenin yolunun yapılmamasına Can Ataklı bile isyan etti...’ dedi. Onu hallettim efendim karşılığını verdi, Reklam akışı sağlanınca özür diledi.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.04.2020 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
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ÖNCE İSYAN SONRA ÖZÜR! SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkanlar:

Karşısındaki adam "Çayını iç çayını, soğumasın!" deyince başını omuzları arasından kaldırıp bir yudum içti. Sonra da hırıltılı bir sesle "Ben elimden geleni yapıyorum" karşılığını verdi.

Ayaktaki adam ağır ağır geldi karşısına dikildi. "Nasıl elinden geleni yapıyorsun kardeşim" dedi. " oluyor hükümete yarıyor. Virüs salgını oluyor Erdoğan'a güven artıyor. Afetlerin hükümetlere yaradığı dünyanın neresinde görülmüş?!"

"BİZE DE Mİ LOLO?!"

"Biliyorsunuz ama, Erdoğan afetleri siyasete alet ediyor...", "Geç bunları ya!" dedi ayaktaki adam, "Bize de mi lolo?!"

Gözlerini kaldırdı bir ona bir karşısındaki koltukta oturan adama bakıp, "Açıkça konuşalım mı?" dedi. Karşısındaki adam "Tabi tabi" dedi, "14. kata bunun için çağırdık seni zaten. Gevşe, rahat ol. Biz bizeyiz..."

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