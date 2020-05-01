TKP Hatay Milletvekili Barış Atay’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyon!
Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza attı. Barış Atay’ın, polisleri iteklediği bildirildi.
Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.
Polis; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na özel aracına izin verileceğini ve aracı olmayan kişilere de araç tahsis edildiğini söyledi.
Arzu Çerkezoğlu ise; İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin toplu yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Çerkezoğlu, toplu halde yürüyüşün yasaklanmasını dünyaya anlatamayacağımızı iddia etti ve ardından toplu halde yürüyüşe geçildi.
Çıkan arbedede TKP Hatay Milletvekili Barış Atay grubu provoke etti ve polisleri itekledi.
KENAN KIRAN / SABAH
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