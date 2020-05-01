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TKP Hatay Milletvekili Barış Atay’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyon!

Sabah'tan 'ın haberine göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili ; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza attı. Barış Atay’ın, polisleri iteklediği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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TKP'Lİ VEKİL BARIŞ ATAY’DAN 1 MAYIS PROVOKASYONU!

'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve 1 Mayıs çelengi bırakmak için Taksim'e yürümek isteyen gruba sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle izin verilmedi.

TKP Hatay Milletvekili Barış Atay’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyon! TKP HATAY MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY’DAN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE PROVOKASYON!

Polis; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na özel aracına izin verileceğini ve aracı olmayan kişilere de araç tahsis edildiğini söyledi.

Arzu Çerkezoğlu ise; İçişleri Bakanlığı ve Valiliği'nin toplu yürüyüşe izin vermediğini söyledi. Çerkezoğlu, toplu halde yürüyüşün yasaklanmasını dünyaya anlatamayacağımızı iddia etti ve ardından toplu halde yürüyüşe geçildi.

Çıkan arbedede Milletvekili grubu provoke etti ve polisleri itekledi.

KENAN KIRAN / SABAH

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