01 Mayıs 2020, Cuma
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MHP sosyal medyadaki sahte hesaplarla ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Milliyetçi Hareket Partisi (),  ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi ile ilgili kanun teklifini  Başkanlığına sundu. MHP , kanun teklifine ilişkin olarak, "'den günlük erişimi 500 binden fazla olan yurt içi veya merkezli sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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adına kanun teklifini MHP sundu. Teklife ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, platformlarında yapılan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden kullanıcılarının mağduriyet yaşadığını belirterek, "Korona virüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dahi durum değişmemiş ve sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYANIN SAHTE HESAPLARLA BAŞI AĞRIMAKTADIR"

Tüm sosyal medya mecraları için 2018'de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre 'nin "sahte habere en çok maruz kalan ülkeler" kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığını vurgulayan Öztürk, "Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada 2018'in ilk 3 ayında dünya genelinde 1.2 milyar sahte hesap silinirken, 2019'un aynı döneminde 2.2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İSTEME ZORUNLULUĞU"

Teklif içeriğini anlatan Öztürk, kullanıcıların sosyal medyaya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile giriş yapmaları durumunda sahte hesap açılmasının önüne geçilmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan yurt içi veya merkezli sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır."

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