1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın sembolü haline gelen Taksim'de bugün törenler koronavirüs gölgesinde düzenlendi. Valiliğin izin verdiği 8 sendikanın temsilcileri 10'ar kişilik gruplarla meydana geldi. Bu arada aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu bir grup Taksim Meydanı'na yürümek isteyince gözaltına alındı, ifadelerinin ardından ise serbest bırakıldı.