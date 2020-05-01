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1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gözaltına alındı

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01.05.2020
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın sembolü haline gelen Taksim'de bugün törenler koronavirüs gölgesinde düzenlendi. Valiliğin izin verdiği 8 sendikanın temsilcileri 10'ar kişilik gruplarla meydana geldi. Bu arada aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu bir grup Taksim Meydanı'na yürümek isteyince gözaltına alındı, ifadelerinin ardından ise serbest bırakıldı.

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