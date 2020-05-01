01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DİSK koronavirüse rağmen toplu halde yürümek istedi!

DİSK koronavirüse rağmen toplu halde yürümek istedi!

İstanbul Valiliği; DİSK Binası’ndaki sendika yetkililerinin, 1 ve Dayanışma Günü kapsamında çelenk bırakmak için toplu olarak ’na yürümek istediğini, yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığına yönelik uyarıya rağmen yapılmak istendiğini açıkladı. Kenan Kıran'ın haberine göre; Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan grubun gözaltına altına alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
ABONE OL
DİSK, KORONAVİRÜSE RAĞMEN TOPLU HALDE YÜRÜMEK İSTEDİ!

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında; 'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan grubun gözaltına alındığını bildirildi. Açıklamada; gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı ifade edildi.

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti! 15 kişi gözaltında 1 MAYIS'TA TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN DİSK ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ! 15 KİŞİ GÖZALTINDA

-

İŞTE O AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"1 ve Dayanışma Günü nedeniyle 'na çelenk bırakmak üzere Valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır."

"Konfederasyonlar ve Sendikalar tarafından yapılan başvurular Valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir."

8 SENDİKA ÇELENK BIRAKMA FAALİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
"Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu'na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir."

"DİSK TOPLU OLARAK TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜMEK İSTEDİ"
Ancak; Disk Binasındaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri bildirilmiştir."

YÜRÜYÜŞ SOSYAL MESAFENİN KORUNMASIYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUN DEĞİL
"Talepte bulunanlara; Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir."

YÜRÜMEKTE ISRAR EDENLER POLİSE MUKAVEMETTE BULUNDU
"Bütün bunlara rağmen; Taksim Meydanı'na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır.

Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KENAN KIRAN-SABAH

HDP-CHP-TİP ve DİSK'ten skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar HDP-CHP-TİP VE DİSK'TEN SKANDAL HAREKET! HERKESİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTILAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA