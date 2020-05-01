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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri, ikazlara uymayınca polis müdahalesi ile karşılaştı. Kendilerini durduran polise saldıran 30 kişilik gruptan 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:06
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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK üyeleri, Şişli'deki genel merkez önünde toplandı.

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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında bu yıl iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri için otobüsle Taksim'e gidişlerine izin verildi.

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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

Ancak 30 kişilik grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten emniyet güçleri, gruptan temsilcileri araçlarla Taksim Meydanı'na götürmek istedi.

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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümekte ısrar eden grup, polise mukavemette bulundu.