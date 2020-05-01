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DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri, ikazlara uymayınca polis müdahalesi ile karşılaştı. Kendilerini durduran polise saldıran 30 kişilik gruptan 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:09Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:06