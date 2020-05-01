DİSK üyelerinden skandal hareket! Herkesin hayatını tehlikeye attılar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında bu yıl iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri için otobüsle Taksim'e gidişlerine izin verildi.