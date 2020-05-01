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Son dakika: İçişleri Bakanlığından 1 Mayıs açıklaması: Ekiplerimize saldırıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'nde ’da yaşananlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada "1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 'nün ruhuna uygun olarak kutlanabilmesi amacıyla tüm illerimizde gerekli izinler verilmiştir.

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Bütün Türkiye'de 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 30 Nisan Perşembe günü 69 ilde 148 etkinlik, bugün ise 18 ilde 36 etkinlik düzenlenmiştir. Düzenlenen bu etkinlikler sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

Bugün 'da, Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen ve Türk-İş sendikalarının organizesinde 10.00 - 11.30 saatleri arasında 10 kişiyi geçmeyecek şekilde 'na çelenk bırakma etkinlikleri normal olarak sona ermiştir.

DİSK'TEN PROVOKATİF EYLEM
Ancak; 1 Mayıs öncesi Bakanlığımız tarafından Konfederasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen bugün İstanbul'da tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır.

Tüm uyarı ve ikazlar yapılmıştır. Buna rağmen ısrar edilmiş, gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır.

Dünyanın pandemi ile mücadele ettiği, birlik ve beraberlik içinde uyumla hareket etmemiz gereken böylesi bir dönemde, tüm itinamıza rağmen ortaya çıkan manzaranın sorumluluğu maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir.

DİSK'e ait çelenk, 5 milletvekili, 3 milletvekili, 1 TİP milletvekili olmak üzere toplam 9 milletvekili tarafından 12,40 itibariyle Taksim Anıtı'na bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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