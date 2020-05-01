Koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs sessiz kutlanıyor! Memur-Sen ve Hak-İş Genel Başkanları durumu A Haber’e değerlendirdi

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü… Sessiz bir 1 Mayıs kutlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçiler meydanlarda değiller. A Haber onların sesine, onların taleplerine ses olmaya çalışıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan A Haber’e özel değerlendirmelerde bulundular.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-İş konfederasyonu olarak Türkiye'nin 1 Mayıs macerasını yakından biliyoruz. 1886 yılında Amerika'da başta tekstil işçileri olmak üzere 14-16 saat çalışan işçiler insanca yaşamak istediklerini belirttiler ve 8 saat çalışmak istediklerini seslendirdiler. Ne yazık ki bu talepler provokasyonlar sona erdi. Ciddi şekilde yaralanmalar, ölümler ve idamlar oldu. Bu olaydan 3 yıl sonra Fransız işçilerin teklifi ile Amerika'daki olaya atıfta bulunarak 1 Mayıs Birlik, Beraberlik ve Mücadele günü olarak ilan edildi. O günden bu yana dünyanın 180 ülkesinden fazlasında 1 Mayıs etkinlikleri farklı formatlarda kutlanıyor." dedi.

"MÜCADELEYE DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Mahmut Arslan, "Ülkemizde de 1 Mayıs farklı zamanlarda farklı şekilde kutlandı ve yasaklandı. Muhafazakar-demokrat bir siyasi duruşu temsil eden AK Parti'nin, 12 Eylül'den sonraki bunca karmaşaya rağmen Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı ilan etmesi saygıdeğer ve teşekkür edilecek bir durumdur. Ve bundan sadece 1 yıl sonra tatil edilmesi büyük bir başarıdır. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Bu koronavirüs salgını münasebetiyle devletimizin ve milletimizin yürüttüğü bu mücadeleye bizim de destek olmamız gerekiyor. Kitlelerle meydanlarda kutlamakta ısrar etmek yerine bunun karşılığında sosyal mesafeyi de dikkate alarak yaptığımız etkinliklerle ve çevrimiçi çalışmalarımızla 1 Mayıs'ı kutlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"3 AY İÇERİSİNDE İŞTE ÇIKARMA YASAĞININ GETİRİLMİŞ OLMASI…"

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak Arslan, "Çalışma hayatı ile ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma konusu daha da genişletildi. Bu süreçte toplu sözleşme süreçlerinin sıkıntıya girmemesi için 3 aylı bir erteleme oldu bunu da gayet olumlu buluyoruz. En önemlisi de 3 ay içerisinde işte çıkarma yasağının getirilmiş olması. Bundan dolayı hükümetimize teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

"1 MAYIS ALANDAN DEĞİL SANALDAN KUTLANIYOR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "1 Mayıs'ın farklı bir zeminde kutlandığını farklı bir şekilde icra edildiğini hepimiz görüyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla dünyanın her yerinde 1 Mayıs alandan değil sanaldan kutlanıyor. Böylesi bir zor zamanda ortamın nezaketine uygun davranmak gerekiyor. Taksim'de yaşanan olayları da (DİSK üyeleri çelenk ile alana yürümek istedi) çok sağlıklı bulmadığımızı belirtmek isterim. " dedi

"1 MAYIS'I SEMPATİKLEŞTİRMEK LAZIM"

Ali Yalçın, "Biz geçtiğimiz yıl Hak-İş ile birlikte Şanlıurfa'da coşkulu bir kutlama yaparken bir trafik kazasıyla 1 Mayıs'ımız yarıda kalmış ve hüzne boğulmuştuk. Bu vesile ile 1 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir emekçimizi unutmuyoruz. 1 Mayıs'ı normalleştirmek ve toplumla milletle beraber coşkuyla barışık şekilde kutlamak için çok ciddi gayretlerimiz oldu. 1 Mayıs'ı sevimsizleştirmekten uzaklaştırmak ve sempatikleştirmek lazım." diye konuştu.

1 MAYIS YASAKLANMASI HADİSELERİ

Tek Parti döneminde ve darbe dönemlerinde 1 Mayıs'ın hep yasaklandığının altını çizen Yalçın, "Toplumumuz neyin ne olduğunu konusunda bazı bilgileri bilmesi çok önemli. İnsanlar bu zamanlarda 1 Mayıs mesajlarını kenarda kuytuda vermek zorunda kalmıştı. Ama menderes döneminde bu anlamada ortaya konulmuş olan tarz 1951'de 1 Mayıs hem gün olarak ilan edilmiş hem de yarım ücret verilmiş sonrasında tam ücret verilmiş ve izin yapılmıştır. 1960'lar da bir başbakan radyodan 1 Mayıs'ı sesli olarak kutlamıştır." şeklinde konuştu.