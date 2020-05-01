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Bingöl'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 'de, jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde, 10 bin fişek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.05.2020
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BİNGÖL'DE PKK'YA AĞIR DARBE!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, '/ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek' amacıyla Yayladere Kırköy kırsalında arama-tarama çalışması başlattı. İç güvenlik operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda,
çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 kanas namlusu, 30 palaska, 3 silah üstü dürbün, 1 mesafe ölçer dürbün ve 1 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

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