Bingöl'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de, jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde, 10 bin fişek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek' amacıyla Yayladere Kırköy kırsalında arama-tarama çalışması başlattı. İç güvenlik operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda,
çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 kanas namlusu, 30 palaska, 3 silah üstü dürbün, 1 mesafe ölçer dürbün ve 1 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.
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