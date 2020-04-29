Son dakika: MSB: PKK-YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi" denildi.
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