29 Nisan 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB: PKK-YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi

Son dakika haberi... () bölgesinde /'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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'nın () Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü /'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi" denildi.

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