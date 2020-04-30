Son dakika: Afrin'de flaş gelişme: 44 sivilin hayatını kaybettiği YPG-PKK katliamının failleri yakalandı
Son dakika haberine göre; Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırının failleri gözaltına alındı. Sorgusuna devam edilen teröristin, PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında yer aldığı belirlendi. Teröristin sorgusunda elde edilen bilgiler kapsamında düzenlenen operasyonda terör saldırısına yardımcı olan YPG/PKK'lı 2 terörist daha yakalandı
Sorgusuna devam edilen teröristin PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında yer aldığı, oğlunun da Kandil'de PKK'nın dağ kadrosunda görevli olduğu belirlendi.
Teröristin sorgusunda elde edilen bilgiler kapsamında düzenlenen operasyonda, Afrin'deki saldırının gerçekleştirilmesine yardımcı olan PKK/YPG'li 2 terörist daha yakalandı.
Afrin şehir merkezindeki sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde, 28 Nisan'da saat 15.40 sıralarında terör örgütü YPG/PKK'nın, parça ve basınç etkili bomba yerleştirilmiş yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıda 11'i çocuk 44 kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmıştı.
"EYLEMDEN SORUMLU DEĞİLİZ" AÇIKLAMASI ÇÜRÜTÜLDÜ
Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler, bombalı aracı patlatmak için masum sivillerin bulunduğu pazar yerini ve halkın yoğun olduğu bir zaman dilimini özellikle seçerek, saldırının katliama dönüşmesine neden oldu.
Terör örgütü YPG/PKK, uzun süredir Zeytin Dalı harekatı ile bölgede sağlanan huzur ve güven ortamında insanların işleriyle uğraşması, okulların ve ibadethanelerin halkın hizmetine açılması, ticaretin artarak bölge halkının refaha ulaşmasını engellemek amacıyla havan ve roket atışlarıyla, sivil yerleşim yerleri, okullar ve camileri hedef alıyordu.
Daha önce de birçok kez YPG/PKK'lı teröristlerce bombalı araç saldırısı organize edilerek, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.
Son saldırı, kullanılan bombanın büyüklüğü ve etkilenen masum insan sayısı bakımından diğerleriyle karşılaştırıldığında, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin, saldırıyı kınayan açıklamaları ve gelen tepkiler sonrasında, terör örgütü YPG/PKK'nın, "eylemden sorumlu olmadıklarının" belirtildiği açıklaması, emniyet ve istihbarat güçlerinin çalışmaları sonucunda çürütüldü.
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