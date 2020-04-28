28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı |Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
28.04.2020
Son dakika haberi; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Canan Kaftancıoğlu hakkındaki soruşturma ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME, SUÇA AZMETTİRME"

Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından, "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağırdı. Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP yandaşı TELE 1'de skandal yalan!
CHP yandaşı TELE 1'de skandal yalan!
Boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi?
Boğaz ve baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi?
Türkiye ve Rusya İdlib'de 6’ncı ortak devriyesini tamamladı
Türkiye ve Rusya İdlib'de 6’ncı ortak devriyesini tamamladı
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Sağlık Bakanlığından bir yenilik daha!
Sağlık Bakanlığından bir yenilik daha!
Sen yürümezsen virüs yürümez
"Sen yürümezsen virüs yürümez"
Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaşmak için havalandı
Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaşmak için havalandı
Normalleşmeye ne zaman geçilecek?
Normalleşmeye ne zaman geçilecek?
Türkiye’den ABD’ye yardım
Türkiye’den ABD’ye yardım
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki
Maske kullanımı ne kadar sürecek? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
Maske kullanımı ne kadar sürecek? Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu açıkladı
Doç. Dr. Gülsen Meral A Haber’de uyardı! Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler…
Doç. Dr. Gülsen Meral A Haber’de uyardı! Karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler…
Daha Fazla Video Göster