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Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan İdlib'de 6’ncı ortak devriye

Son dakika haberi... ve mutabakatı çerçevesinde; ’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6’ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ORTAK DEVRİYE

Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'deki M4 Karayolu'nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldığı açıklandı.

Türkiye ve Rusya İdlib'de 6’ncı ortak devriyesini tamamladı! İşte ilk görüntüler |Video TÜRKİYE VE RUSYA İDLİB'DE 6’NCI ORTAK DEVRİYESİNİ TAMAMLADI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO


Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "- Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolu'nda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 6'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.



ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

MUTABAKAT 6 MART'TA SAĞLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.
İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.







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