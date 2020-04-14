İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlarla ilgili "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlarla ilgili "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bazı medya organlarında, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.