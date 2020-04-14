14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikamet adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlara soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
ABONE OL
ALTUN'UN İKAMET ADRESİNİ PAYLAŞAN YAYINLARA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İletişim Başkanı 'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlarla ilgili "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

İletişim Başkanı 'un ikametgah adresini ve fotoğrafını paylaşan yayınlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlarla ilgili "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bazı medya organlarında, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA