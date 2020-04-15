Fahrettin Altun'u hedef almışlardı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Cumhuriyet Gazetesi ve Canan Kaftancıoğlu’na yeni yalanlama

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Cumhuriyet Gazetesi'nin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberle ilgili yeni açıklamada bulundu. Kritik açıklamada "Kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığı da İdaremiz tarafından tespit edilmiştir” denildi. CHP’ye isim vermeden eleştiride yapılan açıklamada ayrıca “Genel Müdürlüğümüzün ‘hak ve hukuk gibi söylemlerle’ ortaya çıkanlar tarafından haksızlığa uğratılarak siyasete alet edildiği ve kamuoyu karşısında yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir” sözleri dikkat çekti.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRI BİR YAPILAŞMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanlandı ve kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığının idare tarafından tespit edildiği bildirildi. Açıklamada; söz konusu taşınmazların atıl durumda kaldığı, tinercilerin yuvası haline gelmiş olması ve çöplük durumunda bulunduğuna olduğuna dikkat çekildi.





Açıklamada; Kuzguncuk'ta bulunan araziyi oluşturan iki parsellerle ilgili 2010, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında ihaleye çıkıldığı ancak söz konusu parsellerin kiralanamamış arazilerden olduğu hatırlatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı siyasiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin konuyla ilgili açıklamaları isim verilmeden eleştirildi ve "Genel Müdürlüğümüzün 'hak ve hukuk gibi söylemlerle' ortaya çıkanlar tarafından haksızlığa uğratılarak siyasete alet edildiği ve kamuoyu karşısında yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir" denildi.





"ASILSIZ VE GERÇEĞİ YANSITMAYAN AÇIKLAMALAR…"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklaması şöyle:

"14 ve 15 Nisan 2020 tarihlerinde bazı yayın organlarında ve elektronik haber portallarında yer alan İstanbul 2. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanına giren vakıf arazilerin kiralanması konusu ile ilgili asılsız ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar nedeniyle ek ve detaylı bir açıklama yapma zarureti doğmuştur."





"KİRALAMA VE İHALELER; KURUMUN GELİR KAYNAKLARINI OLUŞTURMAKTA…"

"Vakıflar Genel Müdürlüğü, kendi gelirlerini; kiralama, işletme ve iştiraklerinden elde eden, Hazineden kaynak aktarılmayan ve gelirlerinin tamamını vakıf hayır şartlarını gerçekleştirmek üzere kullanan kadim bir medeniyetin temsilcisi durumunda bir kurumdur.

Genel Müdürlüğümüzce yapılan kiralama vb. ihaleler; kurumun gelir kaynaklarını oluşturmakta ve birlikte vakfedenlerin iradesinin yaşatılabilmesi için asli görevlerinden birini teşkil etmektedir."





"TAŞINMAZLAR ATIL DURUMDA KALDI, TİNERCİLERİN YUVASI HALİNE GELDİ VE ÇÖPLÜK DURUMUNDA…"

"Bu sebeple de Genel Müdürlüğümüzün; gelir elde edilecek nitelikteki her bir taşınmazını değerlendirmesi şarttır.

8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihaleye çıkartılan 36 adet taşınmaz yıllarca taliplisi çıkmamış ve Genel Müdürlüğümüzce kira geliri elde edilememiş taşınmazlardır. Bu taşınmazların atıl durumda kaldığı, tinercilerin yuvası haline gelmiş olması, çöplük durumunda bulunması nedeniyle mahalle halkı ve muhtarlıklar tarafından idaremize müteaddit defalar şikâyet konusu olmuştur."





"2010, 2016, 2018 VE 2019 YILLARINDA İHALEYE ÇIKARILDI ANCAK KİRALANMADI"

"Siyasi tartışma konusu haline çevrilen ve Kuzguncukta bulunan araziyi oluşturan iki parselden biri 2010 yılında bir diğeri de 2016 yılında itibaren ihaleye çıkartılmış, ancak taliplisinin çıkmaması nedeniyle, tekrar 2018 ve 2019 yılında da ihaleye çıkartılmış ancak kiralanamamış arazilerimizdendir."

"KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE AYKIRI BİR YAPILAŞMANIN OLMADI"

"İhale ilanının atıfta bulunulan ilgili maddelerinde; taşınmazın üzerine yapılacak her türlü tadilat ve onarımın yasal izninin kiracı tarafından alınacağı belirtilmiş, arsa üzerine 10 m2'ye kadar prefabrik yapı bekçi kulübesi yapılabileceği kalıcı yapı yapılamayacağı ve İdarenin izni ile taşınmazın çevresinin tel çit ile çevrilebileceği belirtilmiştir. Yerinde yapılan tespitler neticesinde kiracı tarafından "temelli yapı" yapılmadığı ve kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmanın olmadığı da İdaremiz tarafından tespit edilmiştir."

"VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'HAK VE HUKUK GİBİ SÖYLEMLERLE' ORTAYA ÇIKANLAR TARAFINDAN HAKSIZLIĞA UĞRATILARAK SİYASETE ALET EDİLDİ"

"Gelinen noktada, gerek sosyal medyada gerekse de yazılı basında görevini kanunun verdiği emirler doğrultusunda eksiksiz olarak gerçekleştirmiş olan Genel Müdürlüğümüzün "hak ve hukuk gibi söylemlerle" ortaya çıkanlar tarafından haksızlığa uğratılarak siyasete alet edildiği ve kamuoyu karşısında yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir."

"TAHRİFAT VE TEZVİRATI REDDEDİYORUZ"

"Genel Müdürlüğümüz bin yıldan bugüne bizlere emanet edilmiş olan vakıf sisteminin yaşatılmasını sağlamaktadır ve üstlendiği bu büyük sorumluluğun bilincindedir; yalnızca görevlerini yerine getirdiği için siyasi polemik içine çekilemez ve küçük düşürülemez. Genel Müdürlüğümüzün temsil ettiği yüksek idealin çarpıtılarak, siyasete alet edilmesini kınıyoruz. Tahrifat ve Tezviratı reddediyoruz."

CUMHURİYET GAZETESİ, CANAN KAFTANCIOĞLU VE BAZI SİYASİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik gerçek dışı haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, açık ihale sürecini çaptıran ve iftirada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.



KENAN KIRAN / SABAH