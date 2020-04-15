Yalan haberle Fahrettin Altun'u hedef almışlardı! Altun'un avukatından açıklama geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin kiraladığı arsayla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, asılsız iddialarda bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzguncuk'ta kiraladığı araziye kaçak yapılar yaptırdığına yönelik gerçek dışı haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, açık ihale sürecini çaptıran ve iftirada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"TAHRİFAT VE TEZVİRATI REDDEDİYORUZ"

Fahrettin Altun'un vekili avukat Sezgin Tunç, "Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz" dedi. Tunç, Cumhuriyet Gazetesi'nin "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberinde müvekkili hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürüldüğü, evinin fotoğraflanarak gazetede yayınlandığını, açık adresi haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verildiğini hatırlattı.

Sezgin Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin siyasi şov ve rövanşist amaçlarla elindeki kamu gücünü haksız ve hukuksuz bir şekilde kullandığını, kanuna aykırı bir şekilde hiçbir tebligat ve bildirim yapılmadan müvekkilinin ikametgâhına belediye ekipleri gönderildiğine dikkat çekti.

Sezgin Tunç, kumpas girişiminin devamında ise yapılaşma olduğu iddia edilen taşınabilir çardak sökülerek kaldırıldığı, belediye ekiplerince zabıt tutulmadığını bildirdi.

Sezgin Tunç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gerçekdışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddia ve açıklamalarının siyasi ahlaktan yoksun olduğu, İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi de savunur nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

Sezgin Tunç; başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracaklarını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un

vekili avukat Sezgin Tunç, 14 Nisan 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde "Boğaz'da kaçak var" başlıklı haberi müteakip, bir kısım basına ve bazı CHP'li yöneticinin beyanlarına yansıyan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

"EVİ FOTOĞRAFLANARAK GAZETEDE YAYINLANMIŞ, AÇIK ADRESİ VERİLEREK TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERİRCESİNE VERİLMİŞTİR"

Sezgin Tunç'un yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"'Boğaz'da kaçak var' başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürülmüş, gerçekler tahrif edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır.

Bununla da yetinilmemiş, bilinen bütün ahlak ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde müvekkilin evi fotoğraflanarak gazetede yayınlanmış, açık adresi haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verilmiştir."

"KİRALAMA İHALESİNE EN YÜKSEK TEKLİFİ VERİLMİŞ"

"İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nün ihalesi yapılan diğer 35 adet taşınmaz ile birlikte hazırlık ve ilanını 23 Mart 2020 tarihinde, ihalesini de 8 Nisan 2020 tarihinde yaptığı Üsküdar ilçesinde yer alan 241,07 m2 sahalı bir arsa için yapılan arsa

kiralama ihalesine, Müvekkil (Fahrettin Altun) temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi vermiş ve akabinde ihale uhdesinde kalmıştır."

"METRUK VE MEZBELELİK ARSA"

"Müvekkil (Fahrettin Altun) evinin bitişiğinde yer alan metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her bir vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle kiralamıştır. Ayrıca mevzubahis taşınmaz, her defasında Belediye'nin de haberdar edildiği daha önceki iki ihalede (2018-2019) taliplisini bulamamıştır."

KURGU VE KUMPAS

"Yapılan yayınlar üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında da şüpheye yer bırakmayacak şekilde ifade edildiği üzere, ihaleyi müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü ile müvekkil arasında sözleşme 13 Nisan 2020 tarihinde imzalanmıştır."

"Arsa üzerinde bahçe düzenleme çalışması dışında iddia edildiği gibi herhangi bir yapılaşma da söz konusu değildir. Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzaladığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu açıkça göstermektedir."

"ÖZEL HAYATIN MAHREMİYETİNİ İHLAL"

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde, siyasi şov ve rövanşist amaçlarla elindeki kamu gücünü haksız ve hukuksuz bir şekilde kullanan İBB yönetimi tarafından yine kanuna aykırı bir şekilde hiçbir tebligat ve bildirim yapılmadan müvekkilin ikametgâhına belediye ekipleri gönderilmiş, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgâhından görüntüler alınmış, basına servis edilmiş, evine ait fotoğraflar ve açık adresi söz konusu gazetede (Cumhuriyet Gazetesi) adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlanmıştır."

"BELEDİYE EKİPLERİNCE NE BİR ZABIT TUTULABİLMİŞ NE DE BAŞKA BİR İŞLEM YAPILABİLMİŞTİR"

"Söz konusu kumpas girişiminin devamında ise yapılaşma (!) olduğu iddia edilen taşınabilir çardak sökülerek kaldırılmıştır. Müvekkilin kiralamış olduğu arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, belediye ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir."

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN…"

"İhale ilan tarihinin 23 Mart 2020, ihale tarihinin de 8 Nisan 2020 olduğu ve üstelik ilgili mevzuat uyarınca sözleşme yapma zorunluluğu açık olmasına rağmen, CHP İl Başkanı'nın gerçekdışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddia ve açıklamaları siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi de savunur niteliktedir. Öyle ki İBB hiçbir bildirim yapmamış, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde, kullanım hakkı ise kiracıda olan arsaya izinsiz girerek görevini kötüye kullanmış ve arsada hiçbir yapı bulunmadığından çardak söküm işlemi gerçekleştirerek basına servis etmiştir. CHP ise söz konusu bu durumu siyasi çıkarları için kullanmıştır."

"CANAN KAFTANCIOĞLU, AÇIK İHALE SÜRECİNİ ÇARPITMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

"Çok açıktır ki; CHP İl Başkanı'nın (Canan Kaftancıoğlu) hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve yukarıda gösterilen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu (!) girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir 'deneme' olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır."

"CUMHURİYET GAZETESİ VE BİR KISIM CHP'Lİ SİYASETÇİ HAKKINDA YASAL YOLA BAŞVURACAĞIZ"

"Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi; başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."

KENAN KIRAN - SABAH