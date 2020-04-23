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Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na isyan etti! Yanmayan kombiye İBB kazığı

’de ikamet eden , Nisan ayında gelen faturasına tepki göstererek, “Covid-19 salgını nedeniyle 1 aydır işsizim çalışamıyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Gereken yardımların yapılacağını söylüyor ancak bizim alacağımız asgari ücretle bu doğal gaz faturasından gelen 410 lira gibi bir faturayı ödediğimiz takdirde biz geçimimizi nasıl sağlayacağız” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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YANMAYAN KOMBİYE İBB KAZIĞI!

Korana virüs salgını nedeniyle elektrik ve sayaçlarının ölçülememesi kararının ardından faturalar önceki ayın ortalamasına göre gönderildi.



Sayaç okumalarında gelen yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisine neden oldu. 'de oturan , Ocak ayında 265, Şubat ayında 295 ve Mart ayında ise 195 liralık faturanın ardından Nisan ayında gelen 410 liralık doğal gaz faturasının ardından 'ye tepki gösterdi.



"GEÇİMİMİZİ NASIL SAĞLAYACAĞIZ"
Hasan Güzel gelen 410 liralık faturadan yakındığını ifade ederek "Mart, Nisan ayında havalarında ısınmasıyla beraber 410 lira gibi yüksek fahiş fiyatta gelmesi bizi son derece düşündürmektedir.



Ülkemizde maalesef Covid-19 salgını nedeniyle de 1 aydır işsizim çalışamıyorum. Asgari ücretle çalışıyoruz, devletimizden Allah razı olsun gereken yardımların yapılacağını söylüyor ancak bizim alacağımız asgari ücretle bu doğal gaz faturasından gelen 410 lira gibi bir faturayı ödediğimiz takdirde biz geçimimizi nasıl sağlayacağız. Devletimizin bu konuda yardımcı olmasını rica ediyoruz. Gerek İGDAŞ, gerek İSKİ'nin faturalarda insanlara gerekli indirimi sağlaması gerekir. Ben burada sadece kendi adıma değil eş, dost, çevremin de şikayetlerini dile getirmek istedim" dedi.

Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na isyan etti! Yanmayan kombiye İBB kazığı | Video VATANDAŞ EKREM İMAMOĞLU'NA İSYAN ETTİ! YANMAYAN KOMBİYE İBB KAZIĞI | VİDEO

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