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CHP yandaşı Can Ataklı'dan hastane yollarını yapmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na çok ağır sözler

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN İMAMOĞLU'NA ÇOK AĞIR SÖZLER

’nin ’nin yollarını sözde maddi bahaneler üreterek yapmaması yandaş gazetecileri bile isyan ettirdi. yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci , hakkında zemberek sözler söyledi. "Bahanesi yok bu işin, o yolu yapacaktınız, çok büyük hata ettiniz" diyen Ataklı, "Böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık ’a yakışmıyor!" ifadelerini kullandı.

yandaşı haberleriyle bilinen Gazeteci , 'nin yollarının yapımını durduran İmamoğlu hakkında zemberek ifadeler kullandı.

Ataklı'nın sözleri şöyle:

"BU İŞ ŞOVLA YÜRÜMEZ! O YOLU YAPACAKTIN!"
'ye net söylüyorum! O yolu yapacaktın! Bahanesi yok bu işin. İBB burada çok büyük hata yaptı. Bir de yolu yapılmayacak diye de açıklama yaptı. Böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık. Ama 'a yakışmıyor! Bütün gücünü seferber edip "Orası benim korona günlerinde milletimin şifa bulacağı yer" diyerek yapacaktın. Şov yapmakla bu iş yürümez. Cumhurbaşkanlığı hayalleri falan gören varsa bu şekilde olmaz.

"RAPOR VAR KOMİSYON VAR İCRAAT YOK!"
CHP'nin genel taktiği nedir? Komisyon kurarlar, raporlar hazırlarlar! Ama iş yok! Ondan sonra biz niye 25 yıldır iktidara gelemiyoruz. Bir 25 yıldır daha göremezsin böyle giderse.

"BEN DAHA İCRAAT GÖRMEDİM"
İstanbul'un her tarafında çıkın bakalım sokağa CHP'yi "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı? Çünkü ben daha icraat görmedim. Ne düzeldi?

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