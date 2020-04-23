Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı! LGS ertelenecek mi? Okullar ne zaman açılacak?
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber’e özel yaptığı açıklamada, “100. yıla özel marş hazırlandı. Çocukların kaydı alındı.” ifadeleri kullandı. Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuk, LGS için de yapılacak değerlendirme sonucu bir açıklama yapılacağını ifade etti. Selçuk, ailelere çocuklarla bol bol iletişim kurmalarını tavsiye etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Bakan Selçuk şu açıklamalarda bulundu:
"EBA TV'DE ÖZEL BİR YAYIN VAR"
"EBA TBV'yi sabah ziyaret ettim. Daha sonra 1. Meclis'e gittim. Oradaki törenlere katıldım. EBA TV'de özel bir yayın var. Gün boyu sürecek. Şarkılar oyunlar, gösteriler var. Filmler ve animasyonlar var. Farklı kişilerden farklı mesajlar var. Öğleden sonra 14.00'e kadar sürecek.
"BU YAZDIĞIM KİTAP BASILACAK"
Hayatım sınıflarda geçti. Onların neler istediklerini bilirim. Sınırlı sayıda da olsa bu yazdığım kitap basılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? LGS SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? - VİDEO
"OKULLARIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"
Bu zamanlar zor ve dikkate değer zamanlar. Biz bu zamanları güzel anılarla mı geçireceğiz, ciddi sorunlar, travmalarla geçen bir süreç mi olacak? İşleri zor ailelerin farkıdanyız. Çocuklar hareket ister, enerji ister. Okulların önemini bir kez daha gördük. Okul sadece ders değildir. Okul arkadaşlıktır, sosyalliktir.
"ZENGİN İÇERİKLER HAZIRLADIK"
Rehberler hazırladık. Zengin içerikler hazırladık. Oyun oynamak çok önemli. Çocukların fiziksel olarak hareket ettiklerinden emin olmamız çok önemli. Duygu, hareket ve düşüncenin dengeli olarak yaşanması için binlerce öneride bulunduk. Etkinlik hazırladık.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Afaki tartışmalara girmek doğru değil. Mayıs ve haziran ayları bizim için çok önemli. Dünyadaki ve Türkiye'deki durum çok önemli bizim için. Gidişatı değerlendirmek çok önemli bizim için. Temmuz ve ağustos aylarının tatil için önemsediğimiz aylardır. Ağırlıklı olarak mayıs ve haziran ayını önemsiyoruz. Bu olmazsa eylül ve ekim kritik. Manşet çıkarmaya zorlamamak gerekir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci değerlendireceğiz.
Yaz aylarının öğrenci ve aileler için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Telafi eğitimi için bu yaz ayları uygun değil.
LGS SINAVI NASIL OLACAK
LGS ile ilgili kısa süre içerisinde ayrıntılı bilgiler paylaşacağız. Merak etmesin aileler. Önümüzdeki hafta değerlendirmelerde bulunacağız. Cumhurbaşkanımız ile de görüşeceğiz. Bir takvim belirleyerek durumu açıklayacağız. Gün gün, hafta hafta planlarımız hazır."
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