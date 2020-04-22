Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın işten attırdığı İSPARK çalışanı Aykut Arıkan konuştu: İmamoğlu kılını kıpırdatmadı!

Habertürk Spikeri Didem Arslan Yılmaz, Şişli’de otopark yüzünden İSPARK çalışanı Aykut Arıkan ile tartıştı. Engelli çocuğu bulunan İSPARK çalışanını İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’a şikâyet ettirerek işten attıran Didem Arslan Yılmaz’a tepki yağdı. Mağdur çalışanın CHP’li Ekrem İmamoğlu’na kendisine haksızlık yapıldığı, işe geri alınması çağrısına ise bugüne kadar hiçbir cevap gelmediğini açıkladı.

Habertürk spikeri Didem Arslan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK çalışanı Aykut Arıkan'ı İstanbul Şişli'deki otoparkta tartıştığı için İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun'u arayarak işinden attırmıştı. İSPARK çalışanı Aykut Arıkan yaşananların ayrıntısını anlatmıştı.

Aykut Arıkan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: 19 Mart günü saat 12:45'te sorumlu olduğum alana Kürşat Yılmaz aracını getirerek park etti. Kendisine bir gün önce ödeme yapmadığını plakasına borç ettiğimi söyledim. Kürşat ise ödediğini, borcum olmadığını söyledi. Yanında ismini olay sebebiyle öğrendiğim Didem Arslan Yılmaz vardı. 'Git beni şikayet et'dedi. Ben de 'Abla neden seni şikayet edeyim' dedim. Haksız olduğunu kabullenmeyerek agresif şekilde bağırdı ve 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun'dedi. Bunu söylerken yakın mesafedeydi ve yüzüme karşı tükürerek konuşuyordu.



"ABLA TÜKÜRME" DEDİM

Ben de 'abla tükürük konuşma lütfen' dedim. Evde küçük çocuğum olduğundan corona salgını sebebi ile dikkat ediyordum. Didem Yılmaz 'ben kimim biliyor musun?' diye bağırarak yüzüme karşı tükürerek konuşmaya devam etti. Yüzüme 'tüüü size'diyince Kürşat araya girip onu tuttu ve bana dönüp 'sen eşimle nasıl konuşuyorsun' diye yakın mesafeden bağırmaya başladı. Bana vurmak için yumruğunu gösterdi ve ben de geriye çekildim. Kürşat Yılmaz iyice üzerime gelince parmaklıklarınla sadece uzak tutmak için ittirdim ve geri düştü.



SENİ İŞİNDEN KOVDURACAĞIM

Didem Yılmaz onu kaldırdı ve yerdeki gözlüğünü alıp kırdı. Kürşat Yılmaz yerden kalkarak üzerine yürüdü ve vurmaya çalışarak küfür etti. 'Seni yakacağım seni mahvedeceğim işinden edeceğim' dedi. Ardından Didem hanım birisini aradı. Sonradan Murat Ongun'u aradığını öğrendim.

Murat Ongun ile telefon konuşması bir buçuk dakika sürdü. Didem Hanım telefonda, "Murat, Nişantaşı'ndayım. Burada İSPARK'ta bir pez.. var. Bize saldırdı. Gereğini yapmanı istiyorum" dedi.

O arada telefonu kapattı. Bana döndü: "Şimdi sana büyükşehirden dönecekler, bak sana neler edeceğim!" demeye devam etti. Ben ise "Abla kim dönecekse dönsün sen yüzüme tükürmekle, terbiyesizlik yaptın. İşinin gereği neyse, umurumda değil, ama bana tükürmeyecektiniz! Benim hasta bir çocuğum var, bunun vebalini, girmeyecektin!" dedim. O esnada polis beni alıp karakola götürdü."





Şişli Etfal Hastanesi'ne gittik. Kürşay Bey yere düştüğünde tırnağının ucunda herhalde bir kan görmüşler, film çektiler. Herhangi bir şey olmayınca sağlık raporu da alamadılar. Hastaneden karakola gelince beni nezaret kısmına aldılar, onları içeri odaya aldılar. Nezaret kısmında İSPARK avukatı İsmail Emre Penci geldi. Avukat gelince odada avukatla görüştüm. Ne yaşandıysa olduğu şekliyle anlattım. İSPARK Beşinci Bölge Şefi Nurettin Bey, avukat varken ifademi verdim. İfade sonrası avukat 'Didem isimli kişi Habertürk spikeri' dedi. İnanamadım bu kişi bu muydu? Karakoldan çıktıktan sonra park alanına geri geldim. 'Sen git, evde dinlen!' Sonra haber geldi. 'Yarın İSPARK'ın Disiplin Kurulu seni bekliyor' dendi. Benim için kurul toplamışlar. Ertesi gün kurula girmeden önce telefonlarımız aldılar ve kurula çıktım. Kamerada yolun lokasyonunu açmışlardı. Beni temasla suçluyorlardı. Ben 'Biri bana yumruk sallayarak geliyor, ne yapmam lazım, kendini savunmam lazımdı!' dedim.



TALİMAT EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'DAN GELMİŞ

"Kuruldan çıktıktan sonra bir arkadaş yanıma geldi. Bana 'Beni yanlış anlama, ben kurula imza atarsam akşam gittiğimde evde çocuğumu sevemem. Bize senin anlattığın gibi aktarmadılar, Didem Hanım'ın kocasına saldırdı diye anlattılar. Sen haklısın ama iş yukarıda bizlik bir iş değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un elinde. Talimat direk onlardan gelmiş! Bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı' dedi. Sonra kurul tarafından 'İzne çıkıyorsun!' dendi. Ertesi gün karar açıklanacağı söylendi. Ümraniye'deki İSPARK Genel Müdürlüğü'ne gittim. Kurul sözcüsü olan Mustafa Bey, 'İş akdine fes çıktı!' dedi. O gün engelli oğlumun doğum günüydü. Kurul sözcüsü Mustafa Beye "Oğlumun, evladımın doğum gününde bana bunu yaptınız, çok büyük bir sürpriz yaptınız Allah inşallah mazlumun yanındadır!' dedim. Ağladım ve çıktım oradan.