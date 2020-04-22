22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bunun adı organize kötülük! Ekrem İmamoğlu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararını uygulamıyor: Otobüsler garajda bekliyor

Bunun adı organize kötülük! Ekrem İmamoğlu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararını uygulamıyor: Otobüsler garajda bekliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
BUNUN ADI ORGANİZE KÖTÜLÜK! BURASI ANADOLU İETT GARAJI!

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına karar verdi ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kararı uygulamıyor. CHP'li Başkanı ; hem İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararı uygulamıyor, hem de otobüs ve metrobüsleri garajlarda bekletiyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11 Nisan 2020 tarihinde aldığı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik kararını uygulanmadığı ortaya çıktı.

ANADOLU İETT GARAJI'NDA OTOBÜSLER BEKLİYOR!
Kadıköy ilçesi Kayışdağı Küçükbakkalköy'de bulunan Anadolu Garajı'nda çok sayıda otobüsün bekletildiği öğrenildi. Yolcuların seyahatleri sırasında güçlük yaşamasına neden oluyor.

Bunun adı organize kötülük! Ekrem İmamoğlu kararları hiçe sayıyor: Otobüsler garajda bekliyor | Video BUNUN ADI ORGANİZE KÖTÜLÜK! EKREM İMAMOĞLU KARARLARI HİÇE SAYIYOR: OTOBÜSLER GARAJDA BEKLİYOR | VİDEO

İMAMOĞLU, İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NİN AÇIKLADIĞI SON KARARIN UYGULANAMAMA İHTİMALİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPIYOR
CHP'li Başkanı , toplu taşımada yüzde 80'ne yakın kapasitelerini kullandıklarını, toplu taşımanın normal zamanın yüzde 15'lere kadar düşmüş durumda olduğunu belirterek, "Bir kısım ufak sorunlar yaşıyoruz ama bu sorunlar gerçekten çok yoğun sıkıntı sorunlar değil" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcunun koltuklara oturması, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilmesine yönelik kararını değerlendirdi. İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin ulaşım konusunda bilim kurulu kurduğunu belirterek, "Mevcut şu an son açıklanan kararın uygulanamama ihtimali üzerine yaptığımız çalışmalar bunlar…" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA BİZİM YAPTIĞIMIZ OTOBÜS AZALTMA ORANI YÜZDE 20"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü , İstanbul'da otobüs azaltma oranı yüzde 20 olduğunu açıklamıştı.

Murat Ongun, bir özel televizyon kanalına açıklamada bulundu. Ongun, İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20. Yani bizim normal hatlarda azalttığımız otobüs sayısı son derece az. Yüzde 90 diyorum, yüzde 20 diyorum. Yüzde 20'nin çoğu da şu anda kullanılmayan, kapalı olanlar yerlere giden hatlardır" iddiasında bulundu.

İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ, ULAŞIM REZALETİNE EL KOYMUŞTU!
İstanbul Valiliği; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat:05.00'den itibaren geçerli olmak üzere; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar aldığını açıklamıştı.

23 KOLTUKLU OTOBÜSE KOLTUKTA 12, AYAKTA 6 YOLCU ALINACAK
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; otobüs ve metrobüslerde koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına; araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına karar verdi.

Kararla; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararından önce 23 koltuklu otobüse 50 yolcu alınıyordu.



OTOBÜS VE DURAKTA BEKLEYEN YOLCULARIN SOSYAL MESAFEYE UYMALARINI İÇİN İŞARETLEMELER YAPILACAK
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına da karar verdi.

"VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİN ÖNLENMESİ İÇİN SEFER SAYILARININ ARTIRILSIN"
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında; araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halka ilan edilmesine hükmetti.

30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLDİ
‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği İETT hatları şunlar:
📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez
📌 76BT: Tepekent - TÜYAP
📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs
📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere
📌 92A: Kirazlı - Ateştuğla - Eminönü
📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs
📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.
📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park
📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent
📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray
📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü
📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi
📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi
📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı
📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro
📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı
📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay
📌 25G: Sarıyer -Taksim
📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer
📌 26B Gayrettepe - Eminönü
📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye
📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan
📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim
📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro
📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş
📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı
📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü
📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli
📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli
📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere

OTOBÜS VE METROBÜSLER İETT GARAJLARDA BEKLETİLİYOR
Koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerin birçoğu İETT garajlarında bekletiliyor. Edirnekapı İETT Garajı'nda çok sayıda metrobüs ve otobüsün bekletildiğine yönelik fotoğraf kamuoyunda tepki toplamıştı.

İETT'nin; İkitelli, Edirnekapı, Topkapı, Kağıthane, Ayazağa, Anadolu, Hasanpaşa, Şahinkaya, Avcılar, Beylikdüzü, Yunus, Sarıgazi ve Kurtköy'de garajları bulunuyor.

TRAMVAY VAGONLARI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, SEFER ARALIKLARI 10 DAKİKAYA ÇIKARILDI
Tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi, sefer aralarının önce 7 dakika, daha sonra 10 dakikaya çıkarılması tramvaylarda yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

METRO SEFERLERİ SAAT 21.00'DEN SONRA YAPILMIYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıklamıştı.

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

Çalışan vatandaşların saat:21.00'den sonra evlerine ulaşmakta güçlük yaşadığı ifade ediliyor.

KENAN KIRAN / SABAH

Son dakika haberi... Eyy Ekrem İmamoğlu 100 bin liran yok mu? Canlı yayında flaş çağrı SON DAKİKA HABERİ... "EYY EKREM İMAMOĞLU 100 BİN LİRAN YOK MU?" CANLI YAYINDA FLAŞ ÇAĞRI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu FETÖ davasından operasyonla kurtarılmış! CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU FETÖ DAVASINDAN OPERASYONLA KURTARILMIŞ!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire başkanlarına ballı maaşlar vermeye devam ediyor CHP'Lİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, DAİRE BAŞKANLARINA BALLI MAAŞLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR
Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınında BELTUR A.Ş.’den 5 kişiyi işten çıkardı! EKREM İMAMOĞLU, KORONAVİRÜS SALGININDA BELTUR A.Ş.’DEN 5 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI!
Başakşehir Şehir Hastanesi için kılını kıpırdatmayan İmamoğlu bu görüntülerden utanır mı? BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ İÇİN KILINI KIPIRDATMAYAN İMAMOĞLU BU GÖRÜNTÜLERDEN UTANIR MI?
Sabah yazarından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Portakal'a gönderme: Bu üçlünün buluşmaları tesadüfen olabilir mi? SABAH YAZARINDAN KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE PORTAKAL'A GÖNDERME: BU ÜÇLÜNÜN BULUŞMALARI TESADÜFEN OLABİLİR Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un 3. yalanı da deşifre oldu! İmamoğlu da trol demişti İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN’UN 3. YALANI DA DEŞİFRE OLDU! İMAMOĞLU DA TROL DEMİŞTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA