CHP'li Ekrem İmamoğlu’ndan ''ulaşım sorununu çözemedik'' itirafı!
Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı Global Televizyonu’nda yayınlanan programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamaması gündeme geldi. Global Televizyonu Sunucusu Senem Tolunay Ilgaz, Ekrem İmamoğlu’na ulaşımda yaşanan sorunları sordu. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım sorununu çözemedik itirafında bulundu.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım sorununu çözemedik itirafında bulundu.
İmamoğlu, "Biz yüzde 80'e yakın hala toplu taşımada kapasitemizi kullanıyoruz. Evet toplu taşıma normal zamanın yüzde 15'lere kadar düşmüş durumda. Bir kısım ufak sorunlar yaşıyoruz ama bu sorunlar gerçekten çok yoğun sıkıntı sorunlar değil" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU, İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NİN AÇIKLADIĞI SON KARARIN UYGULANAMAMA İHTİMALİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPIYOR!
Ekrem İmamoğlu; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcunun koltuklara oturması, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilmesine yönelik kararını değerlendirdi. İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin ulaşım konusunda bilim kurulu kurduğunu belirterek, "Mevcut şu an son açıklanan kararın uygulanamama ihtimali üzerine yaptığımız çalışmalar bunlar…" ifadelerini kullandı.
OTOBÜS VE METROBÜSLERDE YAŞANAN YOĞUNLUK GÜNDEME GELDİ
Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Global Televizyonu'nda yayınlanan programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamaması gündeme geldi. Global Televizyonu Sunucusu Senem Tolunay Ilgaz, Ekrem İmamoğlu'na ulaşımda yaşanan sorunları sordu.
ILGAZ: "SEFER SAYISI ARTIRIMINA GİTTİNİZ Mİ?"
Senem Tolunay Ilgaz: "Aslında toplu taşımada kapasitenin yüzde 50'sine düştü. Zaten kurallar gereği kalabalık olmayacak. Sefer sayısındaki eksiklik nedeniyle (Söylenen bu) özellikle sabah işe gidişte ve sonra işten dönüşte ciddi sorunlar yaşandığına dair hala mesajlar geliyor. Bu yöndeki tespitiniz nedir? Sefer sayısı artırımına gittiniz mi? Gerçekten böyle bir soruna siz de tanıklık ettiniz mi? Gerçi bazı fotoğraf ve görüntüler var."
İMAMOĞLU: "BİZ YÜZDE 80'NE YAKIN HALA TOPLU TAŞIMADA KAPASİTEMİZİ KULLANIYORUZ"
Ekrem İmamoğlu: "Şimdi bakınız Senem hanım. Bu konuda yüzde 50'ler gibi ifadeniz oldu. Biz yüzde 80'ne yakın hala toplu taşımada kapasitemizi kullanıyoruz."
ILGAZ: "BU KALABALIKLARIN OLMAMASI LAZIM ANLAMINDA SÖYLEDİM"
Senem Tolunay Ilgaz: "Hayır hayır ama ben düzeltme yapayım sayın başkan. Otobüs ve minibüslere alınacak yolcu sayısı anlamında düzenleme var. Dolayısıyla aslında bu kalabalıkların olmaması lazım anlamında söyledim."
İMAMOĞLU: "TOPLU TAŞIMA NORMAL ZAMANIN YÜZDE 15'LERE KADAR DÜŞMÜŞ DURUMDA"
Ekrem İmamoğlu: "Biz yüzde seksene yakın biz toplu taşımayı kapasite olarak hala kullanıyoruz. Birincisi bu. İkincisi: Evet toplu taşıma normal zamanın yüzde 15'lere kadar düşmüş durumda. Doğru. Fakat uygulama gereği yani siz işte biliyorsunuz sosyal mesafe gereği koltukları kullanım düzeni açısından bazı uygulamalar yaptık. (İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı son kararlar) Hele hele o yönetimi (kararları) uygulamanın mümkün olmadığını anlattık. Bu konuda geçtiğimiz hafta sonu ve hafta içi görüşmeler oldu. Sonrasında benim de katıldığım Sayın Valimizin (İstanbul Valisi Ali Yerlikaya) kurduğu ulaşım konusunda bizim de üye verdiğimiz bir bilim kurulu kuruluyla ortak bir toplantı yaptık ve bu bilim kuruluna bizim bir önerimiz olmuştu."
"SON AÇIKLANAN KARARIN UYGULANAMAMA İHTİMALİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPIYORUZ"
Ekrem İmamoğlu: "Bazı kurumlarla ilgili yapılacak mesai düzenlemelerinin bu yükü ortadan kaldırabileceğini, bahsi geçen uygulamadaki bir takım sıkıntıların ortadan kalkacağını aktarmıştık. Biz şu anda Valiliğimizin yaptığı çalışmadan sonra Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararını bekliyoruz. Bir kısım ufak sorunlar yaşıyoruz ama bu sorunlar gerçekten çok yoğun sıkıntı sorunlar değil. Tam aksine mevcut şu an son açıklanan kararın uygulanamama ihtimali üzerine yaptığımız çalışmalar bunlar."
İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ, ULAŞIM REZALETİNE EL KOYDU
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen İstanbul'da toplam 30 İETT hattının seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüslerin İETT garajlarında bekletilmesi, tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürmesi uygulamalarının ardından otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa müdahale edildi.
İstanbul Valiliği; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararın, 13 Nisan 2020 Pazartesi saat:05.00'den itibaren geçerli olmak üzere; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar aldığını açıkladı.
23 KOLTUKLU OTOBÜSE KOLTUKTA 12, AYAKTA 6 YOLCU ALINACAK
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; otobüs ve metrobüslerde koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmamasına; araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına karar verdi.
Kararla; 23 koltuklu otobüste en fazla 12 yolcu koltuklara oturabilecek, ayakta ise sadece 6 yolcunun seyahat edebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararından önce 23 koltuklu otobüse 50 yolcu alınıyordu.
OTOBÜS VE DURAKTA BEKLEYEN YOLCULARIN SOSYAL MESAFEYE UYMALARINI İÇİN İŞARETLEMELER YAPILACAK
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına da karar verdi.
ERDOĞAN: "ONLAR TOPLU TAŞIMA SEFERLERİNİ HESAPSIZCA AZALTARAK HALKIMIZI MAĞDUR ETTİLER"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin ulaşım politikalarını eleştirdi.
"Onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler" diyen Erdoğan, "Belediyelerinin sorumluluğundaki faaliyetleri yönetemeyip her şeyi birbirine karıştıranlar, hükümetin aldığı tedbirleri sabote ederek beceriksizlikleri örtmeye kalktılar. Biz infaz düzenlemesi ile kalıcı bir sistem kurmak hem cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için uğraşırken, onlar 'tecavüzcüler serbest kalacak' yalanıyla ortalığı bulandırdılar" demişti.
KENAN KIRAN - SABAH
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