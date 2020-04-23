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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre 'de düzenlenen operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyona, narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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BALIKESİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapanlara yönelik düzendi.

Beş ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 96 gram metamfetamin ve 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyona, narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı.

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