Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Son dakika haberine göre Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyona, narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzendi.
Beş ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 96 gram metamfetamin ve 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyona, narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı.
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