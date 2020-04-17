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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? Uzman isimden canlı yayında heyecanlandıran açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020
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BULUNAN İLAÇ KORONAVİRÜSE ŞİFA OLACAK MI?

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten . Dr. , "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum" diyerek müjdeyi vermişti. 'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? A Haber canlı yayınında konu ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. , " gerçekten tıp konusunda çok ilerde. Ben bunu gururla söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten . Dr. , "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum" diyerek müjdeyi vermişti. 'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? A Haber canlı yayınında konu ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. , "Türkiye gerçekten tıp konusunda çok ilerde. Ben bunu gururla söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? Uzman isimden canlı yayında heyecanlandıran açıklama |Video PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'NIN BULDUĞU İLAÇ KORONAVİRÜSE ŞİFA OLACAK MI? UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA |VİDEO

TÜRKİYE VE TÜRK DOKTORLARI DESTAN YAZIYOR

'nin koronavirüsle mücadele konusunda başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Özen, "Türkiye gerçekten tıp konusunda çok ilerde. Ben bunu gururla söylüyorum. Hem saha çalışan doktor arkadaşlarımız hem labrotuvarlarda araştırmacı olarak çalışan doktor arkadaşlarımız ki bugünde bunla ilgili çok güzel bir haberimiz de var onu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten Türkiye ve Türk doktorları destan yazıyor. Çok büyük başarılara imza atıyor. Çok sevgili meslektaşımız çok değerli Prof. Dr. Ercüment Ovalı çok güzel bir keşife imza atmak üzere. Bir ilaç çalışması üzerinde çalıştığını ve hakikaten faydasını gördüğünü ifade etti. Daha açıklamalar yapacaktır detaylı ama şu anki yaptığı açıklamayla "Dornaz Alfa "adlı bir ilaç bu bir DNA'yı parçalayan bir enzim bunun anlamı nedir? Kistik fibrozis dediğimiz bir hastalık var onda akciğerdeki salgılar mukus çok yoğundur onun içindeki DNA'yı ordan hücrelerden açığa çıkan DNA'ya parçalayarak bunu da akışkan hale getiren bir enzim bu. İnsan deneylerine geçme konusunda önerilerini sundu. İnşallah bunları da görürüz." ifadelerini kullandı.

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