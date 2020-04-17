Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
Son dakika haberi... Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 13.20'de yerin 6.2 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğenildi. İşte 17 Nisan tarihli son depremler listesi...
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.20'de yerin 6.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.04.17 13:20:00 38.3293 38.9072 6.2 -.- 3.4 3.3 UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.17 12:52:42 38.4312 39.2643 8.1 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.17 12:00:58 37.1793 38.7067 0.0 -.- 2.3 -.- KOKSUREN-(SANLIURFA) İlksel
2020.04.17 11:48:26 37.2492 28.2565 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.04.17 11:35:59 39.9972 27.0338 4.8 -.- 1.1 -.- CEKICLER-CAN (CANAKKALE) İlksel
2020.04.17 11:25:29 39.0060 27.8773 4.9 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 10:54:45 38.1248 32.6813 0.0 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.04.17 10:13:05 39.4963 28.1790 12.9 -.- 1.4 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.04.17 09:38:52 38.8945 27.9035 8.3 -.- 1.0 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.17 09:20:42 37.0168 28.0728 18.0 -.- 1.7 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.04.17 09:10:44 37.1738 37.2113 0.0 -.- 1.1 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2020.04.17 09:04:47 39.4885 25.1570 8.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.04.17 08:44:22 37.9325 28.8228 6.6 -.- 1.9 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2020.04.17 08:43:15 37.9682 28.8357 1.6 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.04.17 08:41:36 37.9633 28.8090 18.6 -.- 2.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.04.17 08:40:26 37.9733 28.8083 5.8 -.- 3.5 3.6 KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.04.17 08:02:06 38.1357 44.5117 17.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.17 07:58:42 39.4822 25.1935 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kızılay Başkanı uyardı: Yaptırımı var vesile olmayın
- Rakamlar ulaşımdaki rezaleti gözler önüne seriyor
- Ender Saraç koronavirüse kalkan olan sebzeleri tek tek saydı
- Son dakika: KKTC'de ilaç krizi! |Video
- Dışişleri Bakanlığı, acı rakamları açıkladı!
- Uzaydan dikkat çeken Türkiye fotoğrafı
- Anlamlı mesaj: Milletimizin gönlünde önemli yere sahip
- Bakanlıktan flaş "Akdeniz" açıklaması: Uçaklarımız...
- Fahrettin Koca kimdir?
- Bulunan ilaç koronavirüse şifa olacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
- Son dakika: Aydın'da korkutan deprem! Denizli'de de hissedildi! 17 Nisan son depremler
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...