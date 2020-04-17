Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi... Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 13.20'de yerin 6.2 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğenildi. İşte 17 Nisan tarihli son depremler listesi...

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.20'de yerin 6.2 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.04.17 13:20:00 38.3293 38.9072 6.2 -.- 3.4 3.3 UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.17 12:52:42 38.4312 39.2643 8.1 -.- 1.8 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.17 12:00:58 37.1793 38.7067 0.0 -.- 2.3 -.- KOKSUREN-(SANLIURFA) İlksel

2020.04.17 11:48:26 37.2492 28.2565 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel

2020.04.17 11:35:59 39.9972 27.0338 4.8 -.- 1.1 -.- CEKICLER-CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.04.17 11:25:29 39.0060 27.8773 4.9 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.17 10:54:45 38.1248 32.6813 0.0 -.- 1.1 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.04.17 10:13:05 39.4963 28.1790 12.9 -.- 1.4 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2020.04.17 09:38:52 38.8945 27.9035 8.3 -.- 1.0 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.17 09:20:42 37.0168 28.0728 18.0 -.- 1.7 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.17 09:10:44 37.1738 37.2113 0.0 -.- 1.1 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2020.04.17 09:04:47 39.4885 25.1570 8.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.04.17 08:44:22 37.9325 28.8228 6.6 -.- 1.9 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2020.04.17 08:43:15 37.9682 28.8357 1.6 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2020.04.17 08:41:36 37.9633 28.8090 18.6 -.- 2.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2020.04.17 08:40:26 37.9733 28.8083 5.8 -.- 3.5 3.6 KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2020.04.17 08:02:06 38.1357 44.5117 17.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.04.17 07:58:42 39.4822 25.1935 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel