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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından flaş "Akdeniz" açıklaması: Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız...

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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BAKANLIKTAN FLAŞ AKDENİZ AÇIKLAMASI: UÇAKLARIMIZ...

Son dakika haberine göre.. () "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle 'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: () 'nin 'deki askeri faaliyetleri hakkında yeni bir bilgi paylaştı.

"HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAKLARIMIZ..."

MSB'nin Twitter adresinden yapılan önemli açıklamada "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." ifadeleri yer aldı.

BAKANLIKTAN "BARBAROS" MESAJI

Doğu Akdeniz'de araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, (İHA) ile takip ediliyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, iki gün önce yaptığı açıklamada Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaşmıştı.


Son dakika: MSB, Barbaros fırkateyninin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı MSB, BARBAROS FIRKATEYNİNİN İHA TARAFINDAN ALINAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

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