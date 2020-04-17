Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından flaş "Akdeniz" açıklaması: Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız...

Son dakika haberine göre.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." dedi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, iki gün önce yaptığı açıklamada Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaşmıştı.