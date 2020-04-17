Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından flaş "Akdeniz" açıklaması: Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız...
Son dakika haberine göre.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." dedi.SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri faaliyetleri hakkında yeni bir bilgi paylaştı.
"HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAKLARIMIZ..."
MSB'nin Twitter adresinden yapılan önemli açıklamada "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." ifadeleri yer aldı.
BAKANLIKTAN "BARBAROS" MESAJI
Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, iki gün önce yaptığı açıklamada Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaşmıştı.
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