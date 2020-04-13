Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e özel istifa açıklaması: O mesaj beni çok etkiledi
Son dakika haberine göre A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu,"Bahçeli'nin sözlerine kayıtsız kalmak sorumsuzluk olurdu." dedi. Öte yandan Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP liderinin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, istifasının perde arkasına ilişkin yaptığı özel açıklamalarda 4 unsura dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi. Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi. Kendisine teşekkür etmek için telefon açacağım" dedi.
TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesi üzerine, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" ifadelerini kullandı.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuş, açıklamadan kısa bir süre sonra Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediği açıklanmıştı.
BAKAN SOYLU, BAHÇELİ'Yİ ARADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, istifasını sunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür ettiği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde gelen istifa haberi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı çağrı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ile Bahçeli arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Telefon görüşmesinde Soylu'nun Devlet Bahçeli'ye,"hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği", MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de cevaben "devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini" ifade ettiği öğrenildi.
Soylu dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Bahçeli, Twitter'daki paylaşımında "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır." ifadelerini kullanmıştı.
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SAYIN BAKANIM İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR KİM DERSE DESİN SİZ BİLDİĞİNİZ YOLDAN YÜRÜMEYE DEVAM EDİN ALLAH SİZ VE SİZİN GİBİLERİ BİZİM VE BU VATATININ BAŞINDAN EKSİK ETMESİN İNŞALLAH ALLAH YAR VE YARDIMCINIZY OLSUN İNŞALLAHcevapla 13.04.2020 15:07
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