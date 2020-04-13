Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 28 ile genelge gönderildi! Kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.
Bakan Kurum, tedbirlerle ilgili şunları söyledi:
"TEMAS KURULMAYACAK"
Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
"MASKE, ELDİVEN VE HİJYEN MALZEME ATIKLARI..."
Atıklar ayrıştırılarak kapalı poşetlerde, dezenfekte edilerek teslim alınacak. Maske, eldiven ve hijyen malzeme atıkları 72 saat geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek. Yurt içindeki karantina uygulanan gemilerin çöpleri tıbbi atık olarak yönetilecek.
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