AK Parti'den CHP'li milletvekillerine eleştiri: En büyük sorunumuz muhalefet
AK Parti ve MHP'nin özenle hazırladığı infaz yasası için çalışmalar TBMM'de devam ederken CHP'li milletvekilleri sundukları önergeler ile gündeme oturdu. Yoğun bir gündemin oluştuğu Meclis'te muhalefetin sunduğu ciddiyetsiz önergeler hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir paylaşımda bularak eleştiride bulundu.
AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz yasasının görüşüldüğü TBMM'de yoğun bir çalışma görülürken CHP'li vekillerin yasa hakkında sunmuş olduğu önergeler tepki çekti.
"EN BÜYÜK SORUNUMUZ MUHALEFET"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu önergeleri sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'li vekillerin ciddiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Turan, "Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet! Görüşülen infaz yasasındaki en orjinal önergeyi bulun bakalım." sözleriyle CHP'li vekillere sert tepki gösterdi.
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