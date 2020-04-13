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AK Parti'den CHP'li milletvekillerine eleştiri: En büyük sorunumuz muhalefet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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AK PARTİ'DEN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE ELEŞTİRİ

ve MHP'nin özenle hazırladığı infaz yasası için çalışmalar 'de devam ederken 'li milletvekilleri sundukları önergeler ile gündeme oturdu. Yoğun bir gündemin oluştuğu Meclis'te muhalefetin sunduğu ciddiyetsiz önergeler hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir paylaşımda bularak eleştiride bulundu.

ve MHP'nin hazırladığı infaz yasasının görüşüldüğü 'de yoğun bir çalışma görülürken 'li vekillerin yasa hakkında sunmuş olduğu önergeler tepki çekti.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ MUHALEFET"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, söz konusu önergeleri sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'li vekillerin ciddiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Turan, "Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet! Görüşülen infaz yasasındaki en orjinal önergeyi bulun bakalım." sözleriyle CHP'li vekillere sert tepki gösterdi.









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misafir misafir

milli felaket CHP

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cevapla 13.04.2020 15:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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