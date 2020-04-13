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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e konuştu! Kendisini istifadan döndüren 4 nedeni açıkladı |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini istifadan vazgeçiren 4 nedeni A Haber'e anlattı. ATV Ankara Temsilci Şebnem Bursalı, telefon görüşmesiyle yapılan açıklamanın detaylarını canlı yayında anlattı. İşte Soylu'yu istifadan vazgeçiren o 4 neden...
1. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde büyük badirenin içinde özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insani boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bigane kalınması sorumsuzluk olurdu.
2. Milletimizin cuma gecesi yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi önemli katkı yaptı.
3. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmam doğrusu sorumsuzluk olurdu.
4. Şehit çocuklarının "bizi bir kez daha bırakma" mesajı kalbime dokundu.
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