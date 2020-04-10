Son dakika: Bilim Kurulu'nda kritik toplantı! Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Öte yandan, toplantının öncesinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ile video konferans gerçekleştirdi.

Bilim Kurulu saat 16.00'da toplandı. Toplantının ardından saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Lütfen beni karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Toplam sağlık personeli 1 milyon 61 bin 65. Sağlık personeli ordumuza güvenin. Türkiye'nin sağlık altyapısına güvenin.

2 bin 423 hastamız iyileşerek taburcu oldu.

"EN AVANTAJLI ÜLKEYİZ"

Bütün ülkemin dikkati şahıs şahıs bu sözler de olsun istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şu an itibarıyla 1 milyon 61 bin 635'dir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Türkiye Cumhuriyeti devleti uzun yıllardır sağlığı öncelikli hizmet alanı olarak görmüştür. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin.

"SAĞLIK ORDUMUZA VE ALTYAPIMIZA GÜVENİN"

Türkiye salgınla mücadelede en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. 31 Aralık 2019'dan itibaren bu tehdidi sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı sağlık sorunu olarak ele almıştır. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız uzun, fedakârlık isteyen nöbetler tutuyor. Onların cesaret dolu çabalarıyla 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi. Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusunda kararlılığına güvenin.

Tehditkar bulaşıcı hastalıktır. Size güven vadeden her şey tedbirler ölçüsünde etkili olabilir. Koronavirüs aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır. Sadece iki kişi bir araya gelmiş olsanız bile araya sosyal mesafeyi koymazsanız virüs size bulaşabilir.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bugün Bilim Kurulumuzla toplandık. Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla birlikte toplam vefat sayımız 1006 oldu. İyileşen 281 vatandaşımız oldu.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DÜŞÜNCESİNE KAPILMAYIN"

Dışarıda virüsü kimin taşıdığını, kimin taşımadığını bilmeniz mümkün değil. Virüsü herhangi biri taşıyor olabilir diye düşünmelisiniz. Virüs hareketli ortamlarda bulunuyor. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Genç arkadaşlardan isteğim şudur. Virüsü yenemeyecek kişilere virüs bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Hareketli günlere mola verin ve bu molada kararlı olun. Mücadelede siz hangi tarafta yer alırsanız şans o tarafta yer alacak. Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Virüs bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır.

"YAŞAMLARINI SÜRDÜRECEK İNSANLARI KAYBEDERİZ"

O kendine çok dikkat eden biridir, virüs ona bulaşmış olamaz, ziyaretinde sakınca yok demeyin. Virüsün dünyada pekçok lidere bıraktığını, tedbirsiz anların tehlike anları olduğunu aklınızda tutun. Virüs her insana bulaşabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir. Küçükcük bile olsa riske karşı kendinize güvenmeyin. Tekrar ediyorum, bir şey olmaz düşüncesi tehlikelidir. Bu mücadelede duruma daha da ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek başarı çok zaman alır. Normal şartlarda yaşamlarını sürdürecek insanları kaybederiz.

Sayıları nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken, bunu tarihi sorumluluk olarak görmemek mümkün mü? Hepimiz koronavirüs gerçeğiyle tam olarak yüzleşmek zorundayız. Bütün iller, ilçeler, köyler. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı ve net adapte olursak o kadar sonuç alırız. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın aramızdan yeni kişilere bulaşmış olmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımız andan itibaren özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Bu sözler bu taleper sadece bana ait değil sahada büyük mücadele veren sağlık personelimizin de talepleridir.

BAKAN KOCA'DAN VEKİLLERE ÇAĞRI

Salgınla mücadele eden sağlık ordumuz tedavi ettikleri hastaların çok basit ihmalden dolayı hasta olduklarını bilen kişilerdir. Onların sizler için en büyük dileği hastalarından biri olmamanız.

Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım, büyük bahara daha var, evde kalalım. Aziz milletimin vekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık camiası olarak uzun yıllardır sürüp gelen sorumluluğumuz var. Kamuoyu vicdanı hiçbir sefer bu sorunu sineye çekmedi. Hekimlerimizin, personelimizin uğradığı şiddet defalarca haber konusu oldu. Yasalar her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldı.

Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili yasa teklifi adını atmış durumda. Bu suçların ancak caydırıcı cezalarla önleyeceği açıktır. Cezaların caydırıcı sertlikte olması baştan beri sayın Cumhurbaşkanımızın da talebidir.

Sağlık çalışanlarımızın önemli kısmının salgınla mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Meclisimiz şartların en hassas anında girişimde bulunmuştur.

Değerli vekillerimiz sizlerden istirhamımız bu yasa tasarısına her vekilin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyoruz. Meclis yasayı oy birliği ile çıkarırsa sağlık camiası olarak Meclisimizi yürekten alkışlayacağız. Korona günlerinin Meclisimizi asla unutmayacağız.

TEST SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI

Test sayımız dün itibarıyla 30 bine yaklaşmıştı. Önümüzdeki hafta sayı için belirlediğimiz hedefti, hedefimizi aşmış olduk. Daha da yüksek sayılara ulaşacağız. Vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık.

BAKAN KOCA'DAN İLAÇ AÇIKLAMASI

Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibibunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim. Yoğun bakımdaki hastalarımızın her geçen gün azaldığını gösteren tablo. Türkiye'de ölüm sayısı yüzde 2.15'dir. Bu sonucun erken tanı ve tedavide uygulanan yöntemden kaynaklandığını düşünüyoruz.

Hepimiz birbirimizin eli, ayağı, gözü, kalbiyiz. Kendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. Toplumumuzda çok yüksek bir duyarlılık var teşekkür ediyorum. Millet, devlet elbirliği ile biz bu koronayı kesinlikle yeneceğiz.

BAKAN KOCA SORULARI CEVAPLIYOR

Biz özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak. Bunun dışında bazı branşların bu hastalarla ilgili olmadığını biliyoruz. Dünyada pratisyan hatta intern hekiminin bu dönemde hizmet ettiği bir salgında, pandemi hastasıyla çalışan her hekim tavandan ücret alabilir olacak. Şu daha bir haksızlık olmaz mı, sürekli gece gündüz çalışan KBB, göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımız, diğer taraftan hasta bakmayan kişiyle aynı mı görülmeliydi? Yapılması gereken hasta ile ilgili yoğun çalışan herkesi tavandan, diğer bütün personel ve çalışanların alanı olmazsa bile pandemi dönemindeki hastayla tedavisinde hizmetinde yer almasını sağlamak. Dolayısıyla hizmetinde yer alan herkes tavandan alacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olduğunu ben bilmiyorum. Dolayısıyla uygulanmayan ve bir kararın olmadığını alınan tavsiye kararlarının uygulandığını söylüyor olmam yapılanların bu anlamda Bilim Kurulu'nun önerilerinin olduğunu anlamış olalım. Bir Bilim Kurulu üyesi arkadaşımızın ifadesini bilmiyorum. İstanbul özelinde seyrin nasıl gittiğini rakamlarla konuştuk. Dolayısıyla benim size bahsettiğim şekilde taramayı arttırdığımız, test sayısını arttırdığımız dönemde vaka sayısının artışı doğal. Hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış, entübe edilen hasta sayısının bir stabil döneme girdiğini, ciddi bir artış içinde olmadığını, artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bu tabii bizi rahatlatmamalı. Evdeki izolasyonumuzu son derece önemsiyor olmalıyız. Teması, mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum.