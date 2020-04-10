Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye askeri uçakla "corona virüs" yardımı

Son dakika, Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla İngiltere’ye gönderdi. Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Türkiye , koronavirüsle mücadele eden İngiltere 'ye askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske ve tulum gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı. Sağlık Bakanlığı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İngiltere için bez maske, N95 maske ve tulum hazırladı.Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İngiltere bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi.Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı. Yarın da İngiltere'ye yardımların devam edeceği belirtildi.Türkiye geçen hafta İspanya ve İtalya, önceki gün de Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya sağlık yardım malzemeleri göndermişti.

65 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün yaptığı basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 978'e çıktığını açıklamıştı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 16 bin 784 olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 nedeniyle tedavisine ise devam ediliyor.

Ayrıca İletişim Başkanlığının dün açıkladığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu tablosuna göre İngiltere'deki toplam vaka sayısı 65 bin 77.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 1 MİLYON 600 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 605 bin 343'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 468 bin 895 ile ABD olurken, onu 153 bin 222 vakayla İspanya, 143 bin 626 ile İtalya, 118 bin 235 ile Almanya ve 117 bin 749 ile Fransa izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 907 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (66 bin 220), İngiltere (65 bin 77), Türkiye (42 bin 282), Belçika (24 bin 983), İsviçre (24 bin 51), Hollanda (21 bin 762), Kanada (20 bin 765), Brezilya (18 bin 176), Portekiz (13 bin 956), Avusturya (13 bin 244), Güney Kore (10 bin 450) ve Rusya (10 bin 131).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 95 bin 752 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 356 bin 941 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 152 bin 650 vaka bulunuyor.