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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste rakamları açıkladı

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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BAKAN KOCA KORONADA SON RAKAMLARI AÇIKLADI

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , son 24 saat ve toplam vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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