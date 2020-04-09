Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste rakamları açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat ve toplam koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerine yer verdi.
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