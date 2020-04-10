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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'evde kal' çağrısına uyanlara teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile teşekkür etti. Bakan Koca, paylaşımında "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 şehrin önemli toplanma alanlarındaki boşluklarını gösteren bir video paylaştı.
Bakan Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videonun sonunda alkış sesleriyle beraber "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.
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