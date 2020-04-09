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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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SAĞLIK BAKANI DUYURMUŞTU! VE O UYGULAMA BAŞLADI

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Projesi hayata geçti. Peki uygulama nasıl çalışıyor? İşte detaylar...

Türkiye, koronavirüse karşı yürüttüğü etkin mücadelede teknolojiden de yararlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında evde karantina altında olanları takip edecekleri bir sistemin yakın zamanda uygulamaya geçeceğini duyurmuştu.

Bakanlık, bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Projesini hayata geçirdi.

Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı.

Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?
Koronavirüs riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

VERİLER BAŞKA BİR DURUMDA KULLANILMAYACAK
Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, COVID-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor.

Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

Sağlık Bakanlığınca Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirildi SAĞLIK BAKANLIĞINCA PANDEMİ İZOLASYON TAKİP PROJESİ GELİŞTİRİLDİ
Corona virüs hastalarının izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi devrede CORONA VİRÜS HASTALARININ İZOLASYONU İÇİN PANDEMİ İZOLASYON TAKİP PROJESİ DEVREDE

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