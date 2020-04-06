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Son dakika: Kabine bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak! Ana gündem koronavirüs

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KABİNE İKİNCİ KEZ VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANACAK!

Son dakika haberine göre Kabine, kez video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıda, Coronavirüs’e karşı alınan önlemler ve salgının ekonomiye etkisi değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında kez video konferans yöntemiyle toplanacak. , kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü 'daki Tarabya Köşkü'nden katılacak. Kabine toplantısında Coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınacak. Ayrıca, Coronavirüs'ün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Bakanlar, Coronavirüs ile mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi verecek.

HER EVE ÜCRETSİZ MASKE
İletişim Başkanı , vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini açıkladı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla 20- 65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan video konferans üzerinden kabine üyeleriyle görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VİDEO KONFERANS ÜZERİNDEN KABİNE ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE ÜYELERİYLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ
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