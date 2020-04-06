Kabine bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak! Ana gündem koronavirüs | Video

Son dakika haberine göre Kabine, bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıda, Coronavirüs’e karşı alınan önlemler ve salgının ekonomiye etkisi değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Coronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineye toplantı ve çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'nden katılacak. Kabine toplantısında Coronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte alınması planlanan tedbirler ele alınacak. Ayrıca, Coronavirüs'ün ekonomiye olan etkisi, vatandaşlar için sağlanacak destek ve teşvikler de toplantıda masaya yatırılacak. Bakanlar, Coronavirüs ile mücadele noktasında yürüttükleri çalışmaların durumu hakkında bilgi verecek.

HER EVE ÜCRETSİZ MASKE

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini açıkladı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla 20- 65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" dedi.