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Son dakika: Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!

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Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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TCMB'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre ’ndan yapılan son dakika  açıklamasında, Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,57 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,51 puan azalarak yüzde 11,86’ya gerilediğini hatırlatılarak düşüşte  ve gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi.

Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,57 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 0,51 puan azalarak yüzde 11,86'ya gerilediğini anımsatan , düşüşte ve gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi.

TCMB'den yapılan değerlendirme şöyle: "Enerji fiyatları, Türk lirasındaki değer kaybına karşın, salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşle önemli oranda azalmıştır.

Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda kalemlerinin enflasyonu yükselmiştir.

Hizmet enflasyonu bu dönemde sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal grubu enflasyonu döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere artış kaydetmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselirken, eğilimleri görece yatay seyretmiştir."

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