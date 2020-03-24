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Son dakika: Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplantıda bor madeninden üretilen dezenfektanı tanıttı.

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