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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü.

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