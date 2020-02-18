Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Önce vekil buluşması sonra Kabine…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı devam ediyor. Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan bu toplantılarda vekillerin bölge ve illerindeki sorunları dinliyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Buradaki görüşmenin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Kabine” toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısının gündemi oldukça önemli… İdlib’de yaşanan gelişmeler ele alınacak ve bazı bakanların bu toplantıda sunumları olacak.