18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai! Önce vekil buluşması sonra Kabine…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı devam ediyor. Başkan Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Erdoğan bu toplantılarda vekillerin bölge ve illerindeki sorunları dinliyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Buradaki görüşmenin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Kabine” toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısının gündemi oldukça önemli… İdlib’de yaşanan gelişmeler ele alınacak ve bazı bakanların bu toplantıda sunumları olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

87 ilde 7 bin gıda polisi bugün sahada!
87 ilde 7 bin gıda polisi bugün sahada!
Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai!
Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai!
İdlib'de son durum ne? Uzman isim değerlendirdi
İdlib'de son durum ne? Uzman isim değerlendirdi
İdlib'den hayata kaçış! Bölgede son durum ne?
İdlib'den hayata kaçış! Bölgede son durum ne?
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması
Bahçeli: Darbe hevesleri mezarlarında kalacaktır
Bahçeli: Darbe hevesleri mezarlarında kalacaktır
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Diyarbakır evlat nöbetinde 8. buluşma! 6 yıllık hasret bitti
Diyarbakır evlat nöbetinde 8. buluşma! 6 yıllık hasret bitti
Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?
Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha!
Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha!
2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu
2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu
DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı
DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı
Daha Fazla Video Göster