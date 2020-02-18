Külliye'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan açıklamalar

Külliye'de gerçekleşen kritik kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'le ilgili Soçi Mutabakatı'na dönülmesi gerektiğinin altını çizen Kalın, ''İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. Temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.'' dedi. Yeni darbe planı iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan Kalın, ''15 Temmuz'da bu millet küllerinden yeniden doğdu. Vesayet odakları hedeflerine asla ulaşamayacak.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.



Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



Perşembe günü açıldığında kütüphanemizde 1,5 milyon kitap olacak. Çok önemli koleksiyonlar var. Açılışını gerçekleştiricez.

İlgili bakanlıklarımızın güvenlik ve dış politika sunumları oldu. Ayrıntılı olarak değineceğim.

TEMEL ÇİZGİMİZ SOÇİ MUTABAKATINA GERİ DÖNÜLMESİ

İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. Temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.



Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek. Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.



LİBYA

Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hafter tarafı süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter'e yardımlar sürüyor.

KORONAVİRÜS

Bir diğer önemli konu koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Tüm dünyanın gündemini tutuyor. Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık ve bir ülkemizde vaka ile karşılaşılmadı. Çin yönetiminin de ciddi bir tedbir aldığını biliyoruz. Çin hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çin'e gönderdiğimiz yardımların devamı gelecek.

YENİ DARBE PLANI İDDİALARI

FETÖ ile mücadele ilgili bir bahsin geçtiğini ifade etmek isterim. Son günlerde devam eden tartışmaya hepimiz şahit oluyoruz. FETÖ ile mücadeleyi güçlendirmekten ziyade, sulandırmaya yönelik olduğunu görüyoruz. En ciddi, en kapsamlı mücadeleyi bu hükümet vermiştir. Cumhurbaşkanlığımız bizzat mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır. 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimi yaşandı. El birliği ile bu terör örgütüne karşı mücadele etmek gerekiyor. İzini, eserini kaldıracak şekilde hepimizin el birliği ile hareket etmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da bu millet küllerinden yeniden doğdu. Vesayet odakları hedeflerine asla ulaşamayacak.

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SORU-CEVAP



GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASI'NDA KARAR

Gezi Parkı bir yargı kararıdır. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Bugün bir karar verildi, bütünlüğü içerisinde değerlendirmesi yapılacaktır. Bir kalkışma olarak ülkeye verdiği zararı da unutmamak gerekir. Sayın Gül gurur duyabilir, kendi görüşüdür. Görevdeyken de farklı düşünceleri vardı. Türkiye o dönemde zor bir süreçten geçti. Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.



ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Son günlerde yeniden Gezi meselesi üzerinden tarihi yeniden okuma yapıldığını görüyoruz. Sayın Gül'ün o dönem görevdeyken yine değerlendirmeleri vardı .Bu kendisini bağlar. Geldiler, dinlediler ve gittiler şeklinde bir değerlendirme yapıldığını görüyorum. Bizim uzun görüşmelerimiz oldu.



BURHAN KUZU

Doğrudan bizi bağlayan bir şey değil. Bir soruşturma başlatıldı. Söz yargıda.



TÜRKİYE-RUSYA GÖRÜŞMELERİ

Şu ana kadar tatmin edici bir sonuç çıkmadı. Görüşmeler devam edecek. Bizim için belirleyici olan çerçeve Soçi Mutabakatıdır. Mülteci baskısı giderek artıyor. Dünyanın hala harekete geçmemesi kabul edilebilir değildir. Bu herkesi ilgilendiren bir sorun. Yeni bir kriz kapımızda. Biz illa NATO gelsin savaş açsın, Rusya ile kötü olalım demiyoruz. Ama rejimin bu ihlallerinin durdurulması gerekiyor.Bizi tatmin eden bir sonuç henüz çıkmadı, görüşmeler sürecek.

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SOÇİ MUTABAKATI NEDİR?

Türkiye, terör koridorunu yok etmek için ABD'den sonra Rusya ile 22 Ekim 2019'da anlaşmıştı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in imzaladığı 10 maddelik Soçi mutabakatı...



1: TÜRKİYE ve Rusya, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.

2: TÜM terör örgütleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3: BU çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir.

4: HER iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu, mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5: YARIN (bugün) öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan bölgelerdeki YPG'lileri silahlarıyla birlikte 30 kilometre derinliğe çıkarılmasını temin edecekler. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacak. Aynı saat itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nın alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6: MÜNBİÇ ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7: HER iki taraf, terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin için gerekli tedbirleri alacaktır.

8: MÜLTECİLERİN güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9: BU muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10: TARAFLAR Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.