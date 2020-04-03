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Son dakika: İstanbul'da corona virüs tedbirleri sıkılaşıyor! Sokağa çıkma yasağı yaşı 60’a inebilir

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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İSTANBUL'DA CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ SIKILAŞIYOR!

Son dakika haberine göre Corona virüse karşı ’da ekstra önlemler yolda. Buna göre sokağa çıkma yasağı yaşı 65’ten 60’a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. İstanbul’da özel araçlara trafik yasağı da gündemde. İşte İstanbul için alınması düşünülen ek tedbirler.

Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

100 BİN KİŞİYE RET
Toplantıda, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul'da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul'da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.

SINIRLAMA YAŞI 60'A İNEBİLİR
Hürriyet'in haberine göre sokağa çıkmayı daha da azaltmak için 65 yaş üstüne konulan sokağa çıkma yasağı yaşını 60'a indirmek planlanıyor. Ayrıca 18 yaşından küçükleri sokağa çıkmasına izin verilmemesi de değerlendirilen seçeneklerden biri.

İHLALLER AZALDI
Doğu ve Güneydoğu illerindeki ihlallerin vali ve kaymakamlara gönderilen son uyarılardan sonra azaldığı, her ilin ihtiyacına göre yeni önlemlerin hayata geçirildiği belirtiliyor. Bu bölgelerde sokağa çıkma yasağının yüzde 70 oranında uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Üç büyük il içinde kurallara uyma açısından 'nın en başarılı il olduğu, ve İstanbul'da da yeni önlemlerin oranı arttıracağı kaydediliyor.

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