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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş üzeri vatandaşlar için önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Ali Yerlikaya, kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlar hakkında açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını duyurdu.

Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."

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